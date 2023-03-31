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31 марта, 2023
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IDC: к 2027 году продажи складных смартфонов вырастут в несколько раз

IDC

По прогнозам аналитической компании IDC, к 2027 году мировые продажи складных телефонов достигнут 48,1 млн. единиц. В этом случае складные аппараты займут 3,5% рынка, тогда как по итогам 2022 года занимали 1,2% при 14,2 млн. проданных устройств. В итоге среднегодовые темпы роста продаж в указанный период составят около 27,6%.

Аналитики отмечают, что на рынок складных смартфонов вышли новые производители, благодаря чему выбор увеличится, а цены снизятся.

Отметим, что на данное время на рынке нет ни одного достаточно доступного складного смартфона. Одной из главных причин стоимости складных смартфонов является высокая цена гибких дисплеев. Производители гибких панелей, понимая это, работают над данной проблемой.

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