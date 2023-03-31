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31 марта, 2023
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Разработчики генератора изображений Midjourney закрыли бесплатный доступ

Midjourney

Компания Midjourney закрыла доступ к бесплатной пробной версии своей одноименной нейросети, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию. Отмечается, что пользователи стали активно использовать нейросеть для создания дипфейков с участием знаменитых личностей.

«Из-за сочетания чрезвычайного спроса и обхода ограничений пробной версии мы временно отключаем бесплатные пробные версии до тех пор, пока не выпустим следующие улучшения системы», — сообщил основатель и исполнительный директор Midjourney Дэвид Хольц (David Holz) в официальном канале Discord.

По словам Хольца, новые правила безопасности использования нейросети Midjourney оказались «недостаточными» для предотвращения случаев неправильного использования ИИ-генератора изображений во время пробного периода. Одновременно с этим компания столкнулась с временной нехваткой графических процессоров. Недавно по сети разошлись сгенерированные Midjourney изображения ареста бывшего президента США Дональда Трампа, а также Папы Римского в стильном белом пуховике.

«Дипфейки», созданные при помощи искусственного интеллекта, — это фото и видео, которые демонстрируют, как реальные люди делают или говорят то, чего они никогда не делали или не говорили. Некоторые «дипфейки» могут использоваться в развлекательных целях, но иногда они распространяют ложную информацию, влияют на мнения или наносят ущерб репутации. Многие сайты с генеративным ИИ, в том числе Midjourney и Playground AI, уже ввели ограничения на описания, содержащие сексуальный контент.

Цены на подписку Midjourney варьируются от $10 до $60 в месяц, в зависимости от вычислительной мощности и функций, которые требуются пользователю, включая возможность запуска параллельных заданий. Также предлагаются годовые подписки.

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