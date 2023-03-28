Honor Play 7T и Play 7T Pro — хорошие характеристики по недорогой цене

В Китае состоялась презентация доступных смартфонов Honor Play7T и Play 7T Pro. Оба аппарата получили большие экраны и процессоры MediaTek Dimensity.

Honor Play 7T

Смартфон получил IPS-дисплей с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и кадровой частотой 90 Hz. В основе смартфона лежит 7-нм процессор MediaTek Dimensity 6020. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128 или 256 Gb.

В основной камере установлены датчики с разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная камера 5 Мп размещена в каплевидном вырезе экрана. Аппарат получил аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч (быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт). Производители утверждают, что заряжать смартфон можно только дважды в неделю.

Цены: 8/128 Gb – $159, 8/256 Gb – $189.

Honor Play 7T Pro

Модель оснащена экраном, выполненным по технологии LTPS с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 2388 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700. Объемы памяти такие же, как у базовой модели.

На задней панели находится блок с основной камерой на 50 Мп и сенсором на 2 Мп для эффекта боке. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в отверстии по центру экрана. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Цены: 8/128 Gb – $219, 8/256 Gb – $249.

В оснащение устройств также входят поддержка адаптера Bluetooth 5.1, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть сертификат Hi-Res Audio. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Габариты Play 7T составляют 167,48 х 76,85 х 8,27 мм, вес – 196 гр. Габариты и вес Play 7T Pro: 162,9 x 74,5 x 7,43 мм и 175 гр. Оба смартфона поступят в продажу в Китае 4 апреля.

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