Lenovo представила обновленную линейку ноутбуков Lenovo Yoga для творческих личностей

Компания Lenovo представила ноутбуки серии Lenovo Yoga последнего поколения для комфортного использования в гибридной рабочей среде. Они работают на базе ОС Windows 11 и обеспечивают впечатляющую производительность, невероятную универсальность и мобильность в элегантном и портативном корпусе:

Флагманский ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 i , доступный в двух вариантах: с экраном 14,5 и 16 дюймов; сочетает в себе самые актуальные технологии, включая Lenovo X Power, усовершенствованный дисплей PureSight Pro, а также ряд интеллектуальных функций.

доступный в двух вариантах: с экраном 14,5 и 16 дюймов; сочетает в себе самые актуальные технологии, включая Lenovo X Power, усовершенствованный дисплей PureSight Pro, а также ряд интеллектуальных функций. Тонкий, легкий и элегантный Yoga Slim 7 (14,5″, 8) обеспечивает пользователям увеличенную мощность, портативность и более длительное время автономной работы, чем предыдущее поколение.

(14,5″, 8) обеспечивает пользователям увеличенную мощность, портативность и более длительное время автономной работы, чем предыдущее поколение. Yoga Pro 7 (14,5″, 8) и Yoga Pro 7 i (14,5″, 8) имеют высокую производительность и элегантный дизайн. Они идеально подходят для работы в многозадачном режиме.

и имеют высокую производительность и элегантный дизайн. Они идеально подходят для работы в многозадачном режиме. Ноутбук-трансформер «2-в-1» Lenovo Yoga 7 предлагает максимальную гибкость за счет корпуса с закругленными краями. Устройство доступно в двух размерах: 14 или 16 дюймов.

предлагает максимальную гибкость за счет корпуса с закругленными краями. Устройство доступно в двух размерах: 14 или 16 дюймов. Обновленный Yoga Slim 6 (14″, 8) оснащен новейшим процессором AMD Ryzen 7000, обеспечивающим высокую производительность и эффективность в сверхтонком корпусе.

Премиум-линейка Yoga Pro — самая производительная среди всех ноутбуков серии в форм-факторе «раскладушка». Сочетая в себе высокую мощность и максимальную портативность, она по праву может быть удостоена самым удобным ноутбуком для работы и просмотра контента, где бы вы ни находились. Представленное поколение отличается обновленной версией набора аппаратных и программных функций Lenovo X Power, а редактирование видео выполняется быстрее за счет значительно ускоренного ПО предварительного просмотра, рендеринга и экспорта. Другими словами, креаторы получат больше времени для создания видео и будут меньше времени тратить на ожидание обработки. Теплоемкость увеличилась на 62,5% в 16-дюймовой модели Yoga Pro 9i и на 25% в 14,5-дюймовой версии. Это позволит быстрее работать с графикой, видео или 3D-рендерингом и обеспечит отсутствие шума или перегрева системы. Lenovo X Power в сочетании с графикой NVIDIA GeForce RTX 40 и ускорением на базе ИИ для повышения производительности, позволяет комфортно работать в необходимых приложениях.

Кроме того, Yoga Pro 9i оснащены новыми дисплеями Mini LED PureSight Pro, гарантирующими более четкое и реалистичное изображение. 100% охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB обеспечивает качественную картинку, а в конфигурации с Mini LED яркость достигает 1200 нит, что позволяет пользователям комфортно работать как в помещении, так и на улице.

Yoga Pro 9i (14,5″ и 16″, 8), Yoga Pro 7 (14,5″, 8), Yoga Pro 7i (14,5″, 8) и Yoga Slim 7 (14,5″, 8) имеют набор премиальных характеристик Lenovo Premium Suite4. Он включает в себя: четыре микрофона для улучшения качества видео- и аудиоконференций; четыре динамика с шумоподавлением; более тихие вентиляторы и увеличенный трекпад; а также полноценную улучшенную клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм, быстрым откликом и антижировым покрытием, что гарантирует приятные тактильные ощущения от нажатий и минимизирует аккумуляцию на кейкапах отпечатков пальцев и других пятен.

Все ноутбуки Yoga поставляются с аппаратно-программным чипом Lenovo AI Engine+, отвечающим за способность системы автоматически прогнозировать потребности в заряде батареи в зависимости от профиля использования устройства. Частью Lenovo AI Engine+ является ПО Lenovo Intelligent Sense и Integrated Security для поддержки бесперебойного режима работы и усиления безопасности.

Линейка Yoga Slim востребована не только за счет необычного утонченного дизайна, но и благодаря своей портативности. Представленное поколение ноутбуков имеет сертификации TÜV Rheinland и Eyesafe, а также, получило расширения портфеля с OLED-дисплеями PureSight, которые обеспечивают более четкое и реалистичное изображение.

Yoga Slim 7 (14,5″, 8) и Yoga Slim 6 (14″, 8) оснащены процессорами последнего поколения AMD Ryzen серии 7000, а также аккумулятором емкостью более 60 Вт*ч c технологией быстрой зарядки Rapid Charge. Пользователи оценят новую графическую архитектуру RDNA 3, предлагающую реалистичные визуальные эффекты при создании контента, а также богатый выбор инструментов для развлечений. Чип AMD Ryzen AI на базе искусственного интеллекта включает в себя функции автоматического кадрирования камеры, коррекцию взгляда и глубокое размытие фона.

С помощью облачного ПО Lenovo Smart Lock пользователи могут удаленно управлять защитой данных на своих ноутбуках серии Yoga: дистанционно находить, блокировать, удалять данные и приложения, а также восстанавливать информацию с потерянного устройства.

Yoga Pro 9i

Yoga Pro 9i 8-го поколения оснащен ОС Windows 11, мобильными процессорами Intel Core 13-го поколения, графической картой NVIDIA RTX 4070 и обладает увеличенной тепловой мощностью. Поэтому во время редактирования и рендеринга видео, интенсивного 3D-моделирования или отрисовки графики пользователи могут рассчитывать на бесперебойную работу.

Yoga Pro 9i поставляется в двух цветах: Tidal Teal и Storm Grey. Он оснащен дисплеем PureSight Pro с диагональю 14,5 или 16 дюймов. 16-дюймовая модель имеет разрешение до 3,2K, яркость до 1200 нит, частоту обновления экрана 165 Гц и 100% покрытие трех цветовых пространств, включая DCI-P3, sRGB и Adobe RGB.

Благодаря набору премиальных функций Premium Suite новые Yoga Pro 9i обеспечивают сочетание комфорта и продуктивности. В нем установлены: четыре микрофона с шумоподавлением; тихие вентиляторы; новая клавиатура с полноразмерным набором клавиш с лункой для пальцев 0,3 мм для улучшенной эргономики, имеющих плавный ход 1,5 мм; увеличенный трекпад; веб-камера 5 МП.

Клавиатура Yoga Pro 9i (16″, 8) и Yoga Pro 9i (14,5′, 8) изготовлена на 50% из переработанного пластика, а нижняя крышка — на 50% из переработанного алюминия. В упаковке ноутбуков применяется 100% FSC-бумага и полиэтилен, содержащий 90% переработанного пластика. Представленные модели обладают высоким рейтингом ENERGY STAR и золотым сертификатом EPEAT.

Yoga Slim 7

Для тех, кто ценит элегантность и мобильность, но при этом нуждается в мощном устройстве для реализации творческого потенциала, новый Yoga Slim 7 8-го поколения — это то, что нужно. Благодаря сертифицированному TÜV Rheinland Blue Light и EyeSafe 14,5-дюймовому OLED-дисплею PureSight с разрешением до 3K, обеспечивающему более четкое, плавное и реалистичное изображение, и процессорам нового поколения AMD Ryzen серии 7000, пользователи получают производительный и портативный ноутбук для редактирования и загрузки фотографий, подготовки презентаций или проведения видеоконференций там, где это удобно.

Толщина корпуса Yoga Slim 7 составляет всего 13,9 мм. При этом под ним расположен полный набор премиальных функций Lenovo Premium Suite, в том числе шесть динамиков с двумя сабвуферами, расположенными друг за другом; и клавиатура с увеличенным тачпадом; аккумулятор с повышенной емкостью до 70 Вт*ч c поддержкой технологии быстрой зарядки Rapid Charge, обеспечивающей дополнительные 3 часа работы за 15 минут. Двойные вентиляторы и тепловой пакет TDP 30 Вт обеспечивают тихую работу всей системы без перегревов.

Yoga Pro 7 и Yoga Pro 7i

Yoga Pro 7 и 7i доступны в конфигурациях с процессором AMD или Intel в сочетании с графикой NVIDIA RTX 3050 или 4050. Эти ноутбуки отличаются увеличенной батареей емкостью до 73 Вт*ч, небольшой толщиной корпуса — 15,6 мм, а также отсутствием шума и перегревов даже при высоких нагрузках. Новое решение Intel Unison позволяет подключать устройства на базе IOS и Android к Yoga Pro 7i, обеспечивая совместную работу всех девайсов экосистемы на одном экране. Благодаря 14,5-дюймовому дисплею PureSight Pro с разрешением до 3K, яркостью 400 нит и частотой обновления 120 Гц пользователи могут наслаждаться четким и плавным качеством изображения при редактировании видео, графическом дизайне или создании презентаций.

Также пользователи оценят новые аппаратные функции в пакете Premium Suite, включающие четыре микрофона с шумоподавлением Voice ID, четыре динамика, инфракрасную FHD-камеру с сенсором глубины, шторку для веб-камеры, а также обновленную клавиатуру с 1,5-милиметровым ходом клавиш, быстрым откликом и антижировым покрытием. Yoga Pro 7 и Yoga Pro 7i привлекают внимание роскошным ультратонким дизайном, доступным в цвете Tidal Teal или Storm Grey.

Yoga 7 и Yoga 7i

Ноутбук Yoga 7 «2-в-1» дает пользователям возможность превращать ноутбук в планшет и пользоваться преимуществами работы и портативности обоих форм-факторов.

Благодаря новейшим процессорам Intel 13-го поколения или AMD Ryzen серии 7000, обеспечивается высокая и плавная производительность при редактировании видео, ретушировании фотографий или потоковой передаче музыки. Высококачественный дисплей с соотношением сторон 16:10, стандартом OLED, разрешением до 2,8K и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 позволяет пользователям максимально реализовывать свой творческий потенциал.

Yoga Slim 6: легкий и надежный помощник для работы в дороге

Тонкий и легкий Yoga Slim 6 8-го поколения имеет удобный и долговечный алюминиевый корпус. Он предлагает быструю и плавную работу за счет процессоров AMD Ryzen серии 7000 последнего поколения. Обновленный Yoga Slim 6 доступен в двух цветах: Misty Grey и Storm Grey.

Еще больше расширить возможности ноутбука Yoga позволяют программные решения Lenovo Vantage и Lenovo Smart Performance для оптимизации работы устройств, мониторинга производительности, проверки состояния ПК, повышения безопасности и предотвращения возможных проблем. В рамках услуги Premium Care Plus покупателям устройств Yoga доступен расширенный пакет сервисной поддержки, оперативный доступ к специалистам, быстрый ремонт, дополнительная защита устройства и рекомендации по использованию ПО.

О стоимости и доступности устройств на конкретных рынках будет сообщено дополнительно.

Ознакомиться с виртуальной презентацией устройств можно по ссылке.