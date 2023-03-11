Глава Razer предложил Илону Маску купить обанкротившийся Silicon Valley Bank

В Калифорнии обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), обслуживавший почти половину венчурных технологических стартапов в США. Теперь финансовая организация взята под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Банкротство SVB уже привело к снижению индекса Nasdaq на 1,76%. Также на 1-1,5% снизились индексы Dow Jones и S&P 500.

Ситуация развивалась стремительно. Фактически, SVB обанкротился всего за 48 часов. В среду компания объявила о неудачных вложениях и намерении продать новых акций на 2,25 млрд долларов для компенсации потерь. Это вызвало панику у венчурных фондов, которые посоветовали своим портфельным компаниям срочно выводить деньги из банка. Уже в четверг акции SVB рухнули, потянув за собой другие банки. А утром в пятницу торги акциями SVB были остановлены, как и торги акциями First Republic, PacWest Bancorp и Signature Bank, а регулятор сообщил о банкротстве финансового учреждения. Эта ситуация также отразилась и на курсе криптовалют, который продолжает падать по сегодняшний день.

Как дальше будут развиваться события, пока непонятно, но уже очевидно, что пострадают многие технологические стартапы, которые не смогут вовремя выплачивать заработную плату своим работникам. А некоторые стартапы и вовсе могут не пережить банкротство SVB.

На фоне этих событий сооснователь и генеральный директор компании Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) обратился в Twitter к Илону Маску и предложил рассмотреть возможность покупки SVB и превращения Twitter в цифровой банк. Илон Маск ответил на это: «Я открыт для этой идеи». Ранее в интервью с исполнительным директором Morgan Stanley Майклом Граймсом, Маск сказал, что у Twitter есть все шансы стать крупнейшим финансовым учреждением в мире, просто предоставив людям удобные способы оплаты. Приобретение развитой инфраструктуры Silicon Valley может стать закономерным этапом в реализации планов Маска.

Несмотря на то, что SVB мало известен за пределами Калифорнии, это крупный банк, он входит в число 20 крупнейших американских коммерческих банков. Объем активов SVB на конец прошлого года оценивался на уровне 209 млрд. долларов.