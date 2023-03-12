GM и Microsoft создадут виртуального помощника водителей на базе ChatGPT

Автоконцерн General Motors и корпорация Microsoft планируют создать виртуального помощника водителей нового поколения на базе ChatGPT. Решение будет применять облачную инфраструктуру Microsoft Azure, располагающую эксклюзивным доступом к технологиям OpenAI, таким как чат-бот ChatGPT и генератор изображений DALL-E.

«ChatGPT будет во всем», — прокомментировал инициативу в интервью REUTERS вице-президент GM Скотт Миллер (Scott Miller).

Помощник будет давать советы при вождении, реагируя на голосовые команды. Он сможет открыть гараж, показать видео, как менять колесо, объяснит значение неисправностей и даже сможет диагностировать степень неполадки.

Отметим, что Microsoft вслед за другими технологическими компаниями сейчас наращивает усилия по интеграции своих решений в транспортные средства.

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