Azercell выступил спонсором «I Бакинской конференции по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию»

Директор по Связям с Партнерами компании Нигяр Шихлинская выступила на мероприятии с докладом на тему «Деятельность в сфере КСО в телекоммуникационной отрасли»

«I Бакинская конференция по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию», прошедшая при спонсорстве «Azercell Telecom», собрала экспертов и лидеров из различных секторов экономики для обсуждения последних тенденций и возможностей в таких областях, как экологическое, социальное и корпоративное управление, а также корпоративная социальная ответственность (КСО). Целью конференции стал обмен идеями, знаниями и лучшими практиками в этих областях, а также создание широкой платформы для КСО и бизнес-этики на основе мультидисциплинарного подхода.

Директор по Связям с Партнерами «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская выступила на конференции с докладом на тему «Деятельность в сфере КСО в телекоммуникационной отрасли» и рассказала о цифровой политике компании в области КСО, реализованных проектах, перспективах развития КСО в Азербайджане и мире, а также о вкладе компании в построение устойчивого общества. Н.Шихлинская подчеркнула важность внедрения инновационных услуг и решений на базе современных технологий в вопросах в создания здорового и безопасного общества. Строя свою стратегию КСО на фундаментальных ценностях и следуя цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell реализовал многочисленные и масштабные социальные проекты, поддерживающие развитие технологической среды и инклюзивность. В числе таких проектов «зеленые» базовые радиостанции на солнечной энергии, «Детская горячая линия Азербайджана» и «Женская горячая линия», электронная библиотека и проект «Аудиокнига», поддержка национальной сборной на Международных олимпиадах по информатике, вовлечение женщин в ИКТ-сферу, программы Студенческой Стипендии и Студенческой Стажировки, а также инициативы, направленные на построение инклюзивного общества с участием детей и подростков, относящихся к наиболее уязвимым группам населения. На подобные проекты в области КСО, реализованные в 2022 году, Azercell потратил 0,2 млн. долларов США, достигнув показателя в 22,3 млн. долларов США за 26 лет деятельности.

В ходе конференции также были обсуждены вопросы влияния КСО и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) на развитие общества, роль компаний в содействии устойчивому развитию и социальной ответственности, КСО в малых и средних предприятиях, оценка эффективности КСО и ESG и подотчетность, инновационные решения для стимулирования изменений и достижения положительных результатов.