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7 марта, 2023
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В WhatsApp появится функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров, сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Нововведение обнаружено в последней бета-версии WhatsApp для Android.

Переключатель будет находиться в настройках приложения. После его включения звонки с неизвестных номеров будут беззвучными, но они по-прежнему будут отображаться в списке вызовов и центре уведомлений.

Новая функция позволит пользователям избавиться от необходимости реагировать на спам-звонки, которые в последние годы стали большой проблемой. Мошенники могут звонить пользователям, чтобы украсть личную информацию или обманным путем заставить людей совершать платежи.

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