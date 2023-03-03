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3 марта, 2023
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Самые производительные Android-смартфоны февраля по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов февраля 2023 года. Если в январском рейтинге 8 позиций из 10 принадлежало моделям на основе процессора Snapdragon 8 Gen 2, то в феврале их уже девять.

Смартфон OnePlus 11 сохранил свое лидерство, набрав 1327151 балл. На втором месте расположился Nubia Red Magic 8 Pro+ (1297657), на третьем — Redmi K60 Pro (1293056).

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, iQOO 11, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Vivo X90 Pro.

Статистика была собрана в период с 1 по 28 февраля 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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