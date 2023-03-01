Две трети жителей Азербайджана использовали корпоративные устройства для личных целей

«Лаборатория Касперского» провела опрос* о киберрисках среди работников компаний в Азербайджане. Выяснилось, что 100% опрошенных используют для своей работы корпоративные устройства (ПК, ноутбуки, телефоны, планшеты), при этом 65% респондентов обращаются к ним для личных целей.

Чаще всего работники используют корпоративные устройства для общения с друзьями в социальных сетях (49%), использования онлайн-продуктов (45%), просмотра развлекательного контента (27%), чтения новостей или книг (14%).

15% опрошенных отметили, что пользовались своим корпоративным адресом для регистрации на сайтах не в рабочих целях. При этом 35% используют одинаковые пароли для личных и рабочих аккаунтов, например, для почты или для входа в учетную запись на компьютере, что увеличивает киберриски.

«На рабочих устройствах и ресурсах хранятся ценные корпоративные данные, через которые можно попасть в периметр компании и нанести серьезный урон организации. Поэтому посещение сомнительных сайтов, где могут содержаться вирусы и вредоносное ПО порождает дополнительные угрозы для компании. Чтобы минимизировать риски, организациям необходимо предусмотреть настройку VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, регулярно обновлять все программы на компьютерах сотрудников, делать резервные копии ключевых данных, а также проверять права доступа сотрудников», ― комментирует Валерий Зубанов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

Чтобы защитить инфраструктуру компании, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

использовать продвинутую защиту рабочих мест с возможностями превентивного обнаружения киберугроз и реагирования на них, например, решение Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный;

обучать и инструктировать своих сотрудников по вопросам обеспечения безопасности корпоративной среды. В этом могут помочь специализированные курсы, которые можно найти, например, на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform;

комплексно защищать IT-инфраструктуру и сокращать поверхность потенциальных атак, например, с помощью набора решений уровня Kaspersky Optimum Security.

*Исследование было проведено в декабре 2022 компанией ERA Marketing. В опросе участвовали 306 жителей города Баку, Гянджи и Сумгаита, которые пользуются компьютером на работе. Среди респондентов ― специалисты из финансовых и IT-подразделений организаций, менеджеры и управленцы, представители отдела продаж, регистратуры и других структур.