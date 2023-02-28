spot_img
1 марта, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияQualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM, которая придет на...

Qualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM, которая придет на замену eSIM

iSIM

На выставке MWC 2023 компании Qualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM (Integrated SIM). iSIM представляет собой карту SIM, интегрированную непосредственно в однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2. Как отмечают в Qualcomm, такое решение позволяет еще больше сэкономить место внутри устройства даже в сравнении с eSIM. А согласно прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, уже к 2027 году доля устройств с iSIM на рынке вырастет до 300 млн. единиц.

«Мы очень рады видеть, что наши инвестиции в сотрудничестве с Thales в аппаратную безопасность процессора с высокой степенью надежности достигли уровня безопасности и функциональности, требуемого GSMA для варианта использования UICC Remote Provisioning. Мы считаем, что защищенный от несанкционированного доступа элемент, встроенный в хост-процессор, может эффективно обеспечивать инновационные варианты использования на многих рынках и в различных сегментах продуктов», — отмечают в Qualcomm.

Отметим, что Arm представила концепцию iSIM еще в 2018 году. Тогда специалисты компании говорили, что необходимые для реализации технологии транзисторы в SoC разместятся на площади всего 1 мм2.

Предыдущая статья
Представлен маршрутизатор Nokia Beacon 10 с поддержкой Wi-Fi 6E
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»