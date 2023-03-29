DJI выпустил новые очки и контроллер для FPV-дронов Avata

Компания DJI представила два новых устройства: очки Goggles Integra и контроллер RC Motion 2 для FPV-дронов Avata. Как отмечает производитель, новинки предлагают «иммерсивный опыт управления».

Очки Goggles Integra получили свое название из-за интегрированного в оголовье аккумулятора. Устройство оснащено дисплеями micro-OLED с разрешением 1920 x 1080 пикселей и максимальной яркостью 700 нит. Экраны имеют частоту обновления 100 Hz и сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light, что обеспечивает более плавный и комфортный просмотр. Трансляция видео со смартфона не поддерживается из-за отсутствия Wi-Fi.

Связь с дроном обеспечивает технология передачи данных OcuSync 3.0 с заявленным расстоянием до 12 км, и работающая на частотах 2,4 и 5,8 GHz. Задержка видео составляет около 30 мс. В очках нет диоптрийной коррекции, но предусмотрена возможность смены линз. Поле зрения составляет 44°.

Контроллер RC Motion 2 позволяет управлять дроном движением руки. Он оснащен стиком и вспомогательными кнопками, в том числе для быстрого доступа к настройкам камеры. С помощью Fn-кнопки пользователи могут быстро настроить ISO, выдержку и другие параметры камеры, не взаимодействуя с очками. Заявлен новый режим «Реверс». Радиус действия контроллера составляет 10 км, время работы — около пяти часов.

Очки DJI Goggles Integra и контроллер DJI RC Motion 2 уже доступны для заказа в Европе по цене от €659 и €179 соответственно.

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