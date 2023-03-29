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29 марта, 2023
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Мужчины чаще женщин устанавливают умные домашние устройства

мужчины

По данным глобального опроса «Лаборатории Касперского», установкой умных устройств для дома чаще занимаются мужчины (72%), чем женщины (47%). Также мужчины чаще берут на себя управление семейными IoT-гаджетами. Например, это касается случаев, когда надо изменить настройки Wi-Fi на домашнем маршрутизаторе или добавить в сеть новые устройства. Обычно этими задачами занимаются 75% мужчин и 50% женщин. Примерно так же обстоят дела с установкой программ и приложений на компьютеры — это обычно делают 72% мужчин и 47% женщин.

Что касается цифровых привычек детей, то здесь наблюдается другая тенденция. По данным опроса, оба родителя примерно в равной степени готовы контролировать время, которое юные пользователи проводят за гаджетами. Эту обязанность берут на себя 67% мужчин и 54% женщин.

Согласно исследованию цифрового рынка, к 2026 году число домашних пользователей умных устройств составит 573,7 миллионов. По прогнозам, к этому году уровень проникновения IoT в домах будет около 25%.

«Устройства и решения для умного дома могут сильно облегчить повседневные задачи людей. Каждая семья решает для себя, какой вариант распределения ролей для нее удобнее. При этом главное, что современные смарт-устройства и защитные решения должны быть доступны всем, независимо от пола и возраста», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

С полным отчетом об исследовании цифровых привычек, связанных с использованием IoT-устройств, можно ознакомиться в блоге «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить умные гаджеты от киберугроз, специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

  • Не покупайте умные устройства, бывшие в употреблении — предыдущие владельцы могли изменить их прошивку, чтобы дать злоумышленникам полный удаленный контроль;
  • Не забывайте менять пароль по умолчанию после покупки устройства, придумайте новый сложный пароль и регулярно обновляйте его;
  • Сохраняйте серийные номера, IP-адреса и другую конфиденциальную информацию о ваших устройствах в тайне, не делитесь ей в социальных сетях;
  • Используйте надежное защитное решение для всей экосистемы вашего умного дома;
  • Своевременно устанавливайте все обновления, выпущенные разработчиками.

Опрос был проведен компанией Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского». В нем участвовали 21 645 владельцев умных устройств для дома из 21 страны: США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Китая, Мексики, Бразилии, Чили, России, Турции, Франции, Нидерландов, Португалии, Индии, Индонезии, Филиппин, Перу, Южной Африки, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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