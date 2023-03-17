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17 марта, 2023
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Dell представил Inspiron 14 – ноутбук с Windows на базе Arm-процессора за $500

Dell Inspiron 14

Компания Dell представила свой первый ноутбук Inspiron 14 на базе Arm-процессора. Новинка является одним из самых доступных устройств подобного рода на рынке. Цена ноутбука составляет $500.

Dell Inspiron 14

Inspiron 14 оборудован 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей. В основе лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 8cx Gen 2, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость SSD-накопителя – 256 Gb. Dell отмечает, что Snapdragon 8cx Gen 2 включает в себя выделенный блок поддержки искусственного интеллекта. Ноутбук имеет безвентиляторное исполнение и работает бесшумно даже при большой нагрузке.

В оснащение устройства также входят два порта USB 3.2 Type-C, один USB 2.0 Type-A, разъем для наушников, устройство чтения карт памяти microSD и веб-камера 1080p. Заявленная автономность достигает 16 часов. Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home.

Dell Inspiron 14 поступит в продажу 23 марта.

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