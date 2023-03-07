Чек-лист Kaspersky: что такое доксинг и чем он опасен для женщин?

Все больше людей сталкивается с кибербуллингом, онлайн-сталкингом и другими видами психологического насилия в Интернете. Как показало исследование «Лаборатории Касперского», женщины являются основными жертвами этого вида кибератак. Регулярно в новостях появляются известия о случаях известных личностей, активисток, журналисток.

Что такое доксинг?

Доксинг — это сбор и публикация персональной информации без согласия ее владельца. Доксер — человека, занимающийся доксингом, — собирает максимально подробное досье на свою жертву, а затем либо угрожает опубликовать его в открытом доступе, либо действительно публикует. При этом для сбора информации не нужно обладать специальным набором знаний или инструментов: практически любой может найти персональные данные при помощи обычного поискового сервиса.

Цели, которые при этом преследуют доксеры, довольно разнообразны: запугать, унизить, наказать или заставить жертву заплатить за сохранение приватности собственных данных.

Последствия доксинга для жертв могут оказаться довольно серьезными. Доходит до того, что некоторым из них приходится менять место жительства.

Как обезопаситься от доксинга?

«Женщины не должны страдать от нарушения их онлайн-приватности и безопасности, и мы все можем принять меры, чтобы помочь им защититься. Никогда не позволяйте доксерам контролировать жизнь ваших близких и держать их в страхе. Призываем всех быть бдительными в отношении личной информации и соблюдать меры предосторожности для защиты онлайн-приватности», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Как избежать доксинга и защитить онлайн-приватность? Вот несколько советов:

Используйте сложные пароли : пароли должны быть уникальными и состоять из букв, цифр и специальных символов. Не используйте личную информацию в качестве пароля.

: пароли должны быть уникальными и состоять из букв, цифр и специальных символов. Не используйте личную информацию в качестве пароля. Обновляйте настройки конфиденциальности в социальных сетях : в социальных сетях должны быть установлены настройки конфиденциальности, которые ограничивают доступ к вашей личной информации только для тех, кому вы доверяете.

: в социальных сетях должны быть установлены настройки конфиденциальности, которые ограничивают доступ к вашей личной информации только для тех, кому вы доверяете. Будьте осторожны при заполнении анкет и профилей онлайн : никогда не давайте личную информацию, которую необходимо сохранять в тайне, такую как номера социального страхования, номера паспорта или финансовые данные.

: никогда не давайте личную информацию, которую необходимо сохранять в тайне, такую как номера социального страхования, номера паспорта или финансовые данные. Будьте осторожны с сообщениями от незнакомцев : не открывайте сообщения от незнакомых людей или компаний, которые запрашивают вашу личную информацию.

: не открывайте сообщения от незнакомых людей или компаний, которые запрашивают вашу личную информацию. Используйте программное обеспечение для защиты конфиденциальности: Программное обеспечение для защиты конфиденциальности помогает защитить вашу личную информацию и предотвратить доксинг.

Что делать жертве доксинга?

Если вы или ваши близкие подверглись доксингу, свести вред от этого к минимуму можно, предприняв следующие шаги: