ChatGPT получил поддержку плагинов для подключения к сторонним сервисам и поиска информации в сети

Компания OpenAI добавила поддержку плагинов в ChatGPT. Обновление значительно расширяет возможности чат-бота и впервые дает ему доступ к актуальным данным из интернета. Разработчики отмечают, что знания языковых моделей ограничены набором данных, на которых те были обучены. OpenAI заявляет, что плагины смогут стать «глазами и ушами» для ChatGPT. Плагины позволят чат-боту использовать различные сторонние сервисы для получения информации в реальном времени, например, для просмотра результатов спортивных соревнований или премий.

Уже доступно 11 плагинов для внешних сайтов: Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram и Zapier. Сейчас плагины находятся в альфа-версии и доступны небольшому количеству пользователей ChatGPT Plus, но позже доступ планируют расширять — для разработчиков плагинов, обычных пользователей и тех, кто хотел бы добавить плагины в свои продукты.

В качестве примера OpenAI показала демонстрационное видео, где пользователь применяет ChatGPT для поиска рецепта, а затем заказывает необходимые ингредиенты в Instacart. ChatGPT автоматически загружает список ингредиентов в сервис покупок и перенаправляет пользователя на сайт для завершения заказа.

Также OpenAI представила два собственных плагина. Первый — плагин поиска с открытым исходным кодом, который позволяет ChatGPT получать доступ к браузеру пользователя, чтобы найти нужную информацию в интернете. Второй — интерпретатор кода для Python. Он может решать математические задачи, анализировать и визуализировать данные.

Для того, чтобы воспользоваться плагинами в ChatGPT, нужно оставить свои данные в специальной форме и дождаться приглашения. Необходимое требование — наличие подписки ChatGPT Plus или статус разработчика.

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