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24 марта, 2023
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Состоялся релиз Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake

Состоялась премьера долгожданной Resident Evil 4 Remake — новой версии экшен-хоррора. Ремейк уже доступен на PC, PS4, PS5 и Xbox Series. А 7 апреля игра получит бесплатный режим Mercenaries (Наемники). В честь релиза Capcom опубликовала свежий трейлер проекта.

В Steam уже начали появляться оценки от пользователей — 92% положительных отзывов. Негативных обзоров немного, часть пользователей жалуется на вылеты из игры.

На YouTube опубликовали видео, с помощью которого можно оценить отличия новых моделей персонажей и монстров от старых.

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