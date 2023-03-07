В Азербайджане появился локальный партнер по продажам рекламных сервисов Meta с командой в Баку

AdTech-компания Evido получила статус авторизованного партнера Meta по продажам в Азербайджане. Теперь работа команды будет нацелена на предоставление локальной поддержки и консультаций рекламодателям и агентствам без дополнительных комиссий в этом регионе.

В рамках программы Evido работает над тем, чтобы сделать рекламу в Facebook и Instagram более доступной и удобной для азербайджанских компаний:

помогает запускать рекламу,

консультирует по настройкам кампаний и оптимизации бюджетов,

предоставляет удобные маркетинговые инструменты без дополнительных комиссий для рекламодателей и агентств.

Evido получила статус партнера Meta за умение быстро и профессионально погружаться в проблемы локального бизнеса и разрабатывать полезные инструменты для их решения, а также за разносторонний опыт в digital-маркетинге и желание делиться им.

Специалисты клиентского сервиса Evido имеют сертификаты Meta Blueprint и базируются в Баку. Это помогает компании оставаться на связи с рекламодателями из Азербайджана, из первых уст узнавать сложности, с которыми они сталкиваются при запуске рекламы, оказывать своевременную поддержку, отвечая на любой вопрос в течение нескольких минут. Сотрудничество Meta и Evido открывает азербайджанскому бизнесу новые возможности через высокий уровень поддержки рекламодатлей в Facebook и Instagram.

«Сегодня мы видим, как цифровая реклама набирает обороты в Азербайджане. По данным Statista, больше половины населения пользуется социальными сетями, а 85% из них предпочитают Instagram и Facebook. Да, бизнес это тоже знает, использует рекламные платформы Meta и получает реальную пользу здесь и сейчас. Однако мы видим, что есть еще больше возможностей для роста. Например, через обмен опытом экспертов по продуктам Meta с местными рекламодателями и развитие их навыков запуска рекламных кампаний. Здесь Evido выступает тем самым экспертом, который предоставит образовательные материалы и маркетинговые инструменты, чтобы помочь азербайджанским компаниям достичь лучших результатов с помощью рекламы в Facebook и Instagram», — Эмин Алиев, директор по развитию бизнеса Evido.

Помимо сильной экспертной команды поддержки Evido предоставляет готовый инструмент для автоматизации маркетинговых задач, таких как управление рекламными бюджетами, оплата в манатах и автоматический анализ эффективности бюджета.