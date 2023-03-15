В Microsoft Teams пользователь сможет заменить свое изображение на 3D-аватар

Пользователи корпоративного мессенджера Microsoft Teams в мае этого года смогут подключать 3D-аватары. Компания анонсировала эту функцию еще в 2021 году, в последние месяцы она тестировалась в закрытом формате.

Если человеку не нравится формат видеосвязи, или ему необходим перерыв во время рабочих совещаний, он сможет заменить свое изображение трехмерной фигурой, которая будет двигаться сообразно звуковому сигналу пользователя — камера не потребуется.

Кроме того, Microsoft планирует использовать эту технологию в специальной версии корпоративного мессенджера, который она в партнерстве Meta разрабатывает для гарнитур виртуальной реальности. Все участники таких мероприятий будут представлены 3D-аватарами с летающими смайликами и базовой анимацией, например, с возможностью поднять руку, чтобы попросить слова.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az