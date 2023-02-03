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3 февраля, 2023
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Xiaomi Notebook 12.4: ноутбук-трансформер на базе процессора Snapdragon 8cx Gen 2

Xiaomi Notebook 12.4

Компания Xiaomi объявила о запуске в Китае ноутбука Notebook 12.4 2-in-1 с сенсорным дисплеем. Отсоединяемая клавиатура позволяет использовать его в роли планшета.

Как следует из его названия, Xiaomi Notebook 12.4 получил 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 500 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основе ноутбука лежит процессор Snapdragon 8cx Gen 2, который работает в связке с 8 Gb оперативной памяти и 256 Gb флеш-памяти. Есть встроенный слот для micro SD с возможностью установки карт емкостью до 512 Gb.

Аккумулятор на 38,08 Втч/4920 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Также устройство получило поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо.  Основная камера имеет разрешение 13 Мп, для селфи и видеозвонков предусмотрена 5 Мп камера. Ноутбук поставляется с предустановленной версией Windows 11.

Цена Xiaomi Notebook 12.4 2-in-1 составляет $444, предзаказ в Китае уже открыт.

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