Apple отчиталась о первом с 2019 года квартальном падении выручки

Компания Apple сообщила результаты за первый квартал 2023 финансового года, закончившийся у нее 31 декабря 2022 года.

Выручка компании за отчетный период составила $117,2 млрд, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Аналитики ожидали, что Apple заработает $121,1 млрд.

Это первое падение квартальной выручки с 2019 года, кроме того, компания впервые с 2015 года не оправдала ожидания аналитиков на предпраздничный квартал, пишет Bloomberg. Чистая прибыль составила $29,9 млрд. по сравнению с $34,6 млрд. годом ранее (падение на 13,4%).

Продажи iPhone принесли $65,7 млрд. выручки (падение на 8,17%), Mac — $7,7 млрд (падение на 28,66%), iPad — $9,4 млрд (рост на 29,6%), AirPods, Apple Watch и HomePod и другие устройства и аксессуары — $13,5 млрд (падение на 8,3%). Сервисы Apple Music, Apple TV+ и другие показали рост — $20,7 млрд. против $19,5 млрд. годом ранее.

Глава Apple Тим Кук заявил, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, проблемы с производством в Китае, которые затронули iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая ситуация. Он отметил, что производственные проблемы компании, вызванные вспышками коронавируса в Китае, постепенно сходят на нет.

Компания также отчиталась о 2 млрд. активных устройств по всему миру. Сильный международный рост отмечается, в том числе в Бразилии, Индии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме.

Кроме того, заявляется, что Apple планирует сокращать расходы и замедляет набор сотрудников.

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