Xiaomi 13 Lite: смартфон с двойной фронтальной камерой

Вместе со смартфонами Xiaomi 13 и 13 Pro на мероприятии MWC 2023 производитель представил для глобального рынка более доступную модель Xiaomi 13 Lite. Внешне смартфон является копией китайской версии Xiaomi Civi 2, но есть некоторые аппаратные изменения.

Xiaomi 13 Lite оснащен загнутым по бокам AMOLED-дисплеем диагональю 6,55 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей (20:9), частотой обновления 120 Hz и частотой ШИМ 1920 Hz. Яркость достигает 1000 нит. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+, смартфон прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

В основе модели лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb. В основную тройную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX766, 1/1.56″, f/1.8, 1 мкм), 8 Мп (широкоугольная, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол обзора 119°) и 2 Мп (макрообъектив, 1/5”, f/2.4).

Что касается двойной фронтальной камеры, то в отличие от Civi 2 с парой 32 Мп датчиков, новинка оборудована сенсорами на 32 и 8 Мп. Первый дополнен широкоугольным объективом (100°), второй используется для размытия фона.

В оснащение смартфона также входят 5G, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, чип NFC, GPS, ИК-порт, а также стереодинамики с Dolby Atmos. Есть защита корпуса по стандарту IP53. Габариты составляют 159,2 x 72,7 x 7,23 мм, вес – 171 гр. Предустановлена операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 14.

Xiaomi 13 Lite будет доступен в трех расцветках корпуса — черной, синей и розовой. Смартфон поступит в продажу 8 марта по цене от €499.

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