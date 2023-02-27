Представлены глобальные версии флагманской серии смартфонов Xiaomi 13

В рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, компания Xiaomi представила глобальные версии линейки флагманских смартфонов Xiaomi 13. Обе модели, базовая и Pro-версия, не отличаются от своих китайских аналогов.

Xiaomi 13 оснащен 6,36-дюймовым дисплеем с матрицей AMOLED E6, разрешением Full HD+, технологией LTPO и кадровой частотой 120 Hz. В обычных ситуациях яркость составляет 1200 кд/м2, а при воспроизведении HDR-контента может повышаться до 1900 кд/м2. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+ и защита Gorilla Glass Victus. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, работающего при поддержке 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителя (стандарт UFC 4.0) емкостью 256 Gb.

В основную камеру входят датчики на 54 Мп (Sony IMX800, 1/1.49″, f/1.8, ЭФР 23 мм, Hyper OIS), 12 Мп (широкоугольная, OmniVision OV13B10, 1/3.06″, f/2.2, ЭФР 15 мм) и 10 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3K, 1/3.75″, f/2.0, ЭФР 75 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32C). Камеры настраивались в партнерстве с Leica. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 67 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная мощностью 10 Вт. Габариты составляют 152,8 х 71,5 х 7,98 мм, вес — 189 гр.

Xiaomi 13 Pro оборудован изогнутым 6,78-дюймовым экраном с матрицей AMOLED E6, разрешением 2K, технологией LTPO, динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 1920 Hz для снижения мерцания. Дисплей прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Как и у базовой версии в обычных ситуациях яркость составляет 1200 кд/м2, а при воспроизведении HDR-контента она может повышаться до 1900 кд/м2.

Смартфон также оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, но имеет 12 Gb ОЗУ и 512 Gb ПЗУ. Основная камера получила три датчика с разрешением 50 Мп – главный модуль (Sony IM989, объектив Leica, f/1.9, ЭФР 23 мм, 8 линз, Hyper OIS), широкоугольный объектив (f/2.2, ЭФР 14 мм, поддержка съемки макро и автофокус) и телеобъектив (Leica Floating Lens, f/2.0, минимальная дистанция фокусировки 10 см, ЭФР 75 мм, OIS). Фронтальная камера такая же, как в базовой модели. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4820 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, 50 Вт беспроводную и 10 Вт реверсивную беспроводную. Габариты составляют: 162,9 x 74,6 x 8,38 мм, вес — 229 гр.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и ИК-порт. Обе модели защищены от воды по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Программная платформа – Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Смартфоны получат три обновления ОС, а патчи безопасности — на протяжении пяти лет. По заявлению производителя, международная гарантия позволит покупателям обращаться за ремонтом в сервисные центры 40 стран присутствия бренда.

Старт продаж намечен на 8 марта. Европейские цены линейки Xiaomi 13 выше китайских. Цена базовой версии составит €999, Pro-версия будет предложена покупателям за €1299.

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