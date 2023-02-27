В 2022 году Китай обогнал США по количеству патентов в полупроводниковой отрасли

Китай не является крупнейшим в мире разработчиком и производителем полупроводниковой продукции. Тем не менее, его быстро развивающаяся микроэлектронная промышленность способствует генерации патентных заявок в этой области.

Согласно отчету юридической компании Mathys & Squire, в прошлом году китайские компании подали больше половины от общего количества зарегистрированных патентных заявок, связанных с полупроводниками.

«Мировые державы, такие как США, Китай и Евросоюз, соревнуются за лидерство в области полупроводниковых технологий. Это указывает на их важность для будущего экономики», — отмечает Эдд Каванна (Edd Cavanna) из Mathys & Squire.

В 2022 году подано рекордное количество патентных заявок, связанных с микроэлектроникой. В общей сложности было зарегистрировано 69190 заявок, что на 59% больше по сравнению с 43380 заявками, которые были зарегистрированы всего пять лет назад. В прошлом году на китайские компании пришлось 55% заявок во всем мире, а на США — 26%. Крупнейшим индивидуальным заявителем в прошлом году была компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, на долю которой приходится 4793 патента (7% от общего числа зарегистрированных заявок). Крупнейшими американскими индивидуальными заявителями стали компании Applied Materials Inc. (209 патентов), SanDisk (50 патентов) и IBM (49 патентов). Компании из Великобритании за год зарегистрировали 179 патентов (0,26 % от общего количества).

Mathys & Squire публикует информацию о количестве патентных заявок, но не раскрывает информацию об их важности. Проанализировать важность десятков тысяч патентов не представляется возможным. Однако стремительный рост числа патентных заявок в полупроводниковой отрасли говорит о быстрых темпах развития этого направления.

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