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17 февраля, 2023
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Western Digital выпустил внешние жесткие диски объемом 22 и 44 Tb

Western Digital

Компания Western Digital объявила о начале продаж новых внешних жестких дисков серий My Book и My Book Duo емкостью в 22 и 44 Tb соответственно. Это самые вместительные потребительские устройства данного класса, которые когда-либо предлагала компания.

Линейка двухдисковых внешних накопителей WD My Book Duo включала модели объемом от 16 до 36 Tb. Новая версия объемом 44 Tb в дополнение к двум портам USB-A получила дополнительный разъем USB-C с поддержкой скорости до 5 Гбит/с. Комплектное ПО предлагает, как накопитель будет работать: в режиме двух независимых дисков или в массиве RAID 0 как единое пространство. Кроме того, поддерживается работа в режиме RAID 1 с резервным копированием данных. Габариты WD My Book Duo составляют 160 × 100 × 180 мм.

WD My Book представляет собой накопитель с одним HDD. Он оснащен только USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с). Габариты составляют 139,3 × 49 × 170,6 мм.

Накопители серий My Book и My Book Duo работают с Windows 10 и более поздними версиями, а также через драйвер NTFS с macOS 11 и более поздними версиями.

Рекомендованная розничная цена Western Digital My Book емкостью 22 Tb составляет $599,99, а My Book Duo емкостью 44 Tb — $1499,99.

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