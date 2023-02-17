Сьюзен Воджитски покидает пост гендиректора YouTube

Сьюзен Воджицки, занимавшая пост генерального директора видеохостинга YouTube последние девять лет, объявила о своем уходе с должности. Воджицки заявила, что теперь планирует посвятить время семье, здоровью и личным проектам.

Ее приемником станет Нил Мохан, директор по продукту YouTube. Как отмечает Воджицки, Мохан сыграл ключевую роль в запуске таких продуктов, как YouTube TV, Music, Premium и Shorts. При этом она обсудила с главой Google Сундаром Пичаи возможность продолжения работы с командой YouTube. По словам Воджицки, она станет консультантом компании.

Воджитски принимала непосредственное участие в создании компании Google. Именно в ее гараже основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин открыли первый офис компании в сентябре 1998 года. В 1999 она стала первым менеджером по маркетингу в компании, занималась созданием платформ AdSense и Image Search, а также участвовала в приобретении YouTube.

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