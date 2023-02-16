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16 февраля, 2023
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В Twitter разрешили рекламу марихуанны

Twitter

На этой неделе Twitter изменил свою политику, разрешив американским компаниям по производству каннабиса (марихуаны) размещать рекламу на своей платформе, но с многочисленными ограничениями, пишет издание Politico.

«Для многих рекламодателей каннабиса это новаторская возможность выйти на свои рынки и найти свою аудиторию, не прибегая к каким-либо обходным путям», — сказала Эми Денесон, соучредитель Cannabis Media Council, торговой ассоциации, занимающейся образованием в области каннабиса.

Для размещения рекламы в соцсети, компании, занимающиеся каннабисом, должны быть предварительно авторизованы в Twitter и соответствовать многим требованиям:

  • Компании, занимающиеся каннабисом, не могут продвигать или предлагать для продажи марихуану;
  • Иметь лицензию «соответствующих органов»;
  • Реклама должна быть нацелена только на области, где компании имеют лицензию на продвижение товаров или услуг в интернете;
  • Не настраивать рекламу на лиц моложе 21 года;
  • Принять на себя всю юридическую ответственность за соблюдение применимых законов и правил.

Кроме того, реклама каннабиса не должна содержать какие-либо заявления о пользе для здоровья или показывать какие-либо изображения употребления марихуаны.

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