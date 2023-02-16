spot_img
16 февраля, 2023
spot_img
ДомойТехнологииHardwareSnapdragon X75 5G: первый модем, способный работать с сетями 5G Advanced

Snapdragon X75 5G: первый модем, способный работать с сетями 5G Advanced

Snapdragon X75 5G

Компания Qualcomm представила модем Snapdragon X75 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Устройство обеспечивает более устойчивые соединения и использует искусственный интеллект для сохранения подключения в местах с плохим покрытием и низким качеством связи.

Snapdragon X75 5G — это первый модем, способный работать с сетями 5G Advanced. Модем получил специальный нейронный процессор Qualcomm 5G AI Processor Gen 2 и программный модуль 5G AI Suite. Их суммарная производительность в 2,5 раза больше, чем у решения прошлого поколения. Утверждается, что благодаря этому пользователь получит максимально возможную скорость соединения, более четкий прием сигнала и улучшенную точность определения местоположения.

Qualcomm реорганизовал структуру X75, оснастив его комбинированным приемопередатчиком для работы в миллиметровом диапазоне (mmWave) и в полосе частот до 6 GHz (sub-6GHz). Технологии 5G PowerSave Gen 4 и RF Power Efficiency Suite обеспечивают снижение энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим 5G-модемом Qualcomm. Snapdragon X75 5G поддерживает восходящий канал 5G MIMO (множественный вход-множественный выход) и может отправлять два сигнала одновременно с использованием FDD (дуплекс с частотным разделением — технология для отправки и получения данных одновременно).

Snapdragon X75 5G сейчас находится на стадии тестирования. Предполагается, что первые смартфоны и другие устройства с новым модемом должны появиться во второй половине 2023 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Lenovo выпустила ультрабук Xiaoxin Pro 14 Core Edition с графикой GeForce RTX
Следующая статья
В Twitter разрешили рекламу марихуанны
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,118ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»