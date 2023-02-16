Snapdragon X75 5G: первый модем, способный работать с сетями 5G Advanced

Компания Qualcomm представила модем Snapdragon X75 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Устройство обеспечивает более устойчивые соединения и использует искусственный интеллект для сохранения подключения в местах с плохим покрытием и низким качеством связи.

Snapdragon X75 5G — это первый модем, способный работать с сетями 5G Advanced. Модем получил специальный нейронный процессор Qualcomm 5G AI Processor Gen 2 и программный модуль 5G AI Suite. Их суммарная производительность в 2,5 раза больше, чем у решения прошлого поколения. Утверждается, что благодаря этому пользователь получит максимально возможную скорость соединения, более четкий прием сигнала и улучшенную точность определения местоположения.

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Qualcomm реорганизовал структуру X75, оснастив его комбинированным приемопередатчиком для работы в миллиметровом диапазоне (mmWave) и в полосе частот до 6 GHz (sub-6GHz). Технологии 5G PowerSave Gen 4 и RF Power Efficiency Suite обеспечивают снижение энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим 5G-модемом Qualcomm. Snapdragon X75 5G поддерживает восходящий канал 5G MIMO (множественный вход-множественный выход) и может отправлять два сигнала одновременно с использованием FDD (дуплекс с частотным разделением — технология для отправки и получения данных одновременно).

Snapdragon X75 5G сейчас находится на стадии тестирования. Предполагается, что первые смартфоны и другие устройства с новым модемом должны появиться во второй половине 2023 года.

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