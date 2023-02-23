TCL T9: ультратонкий четырехдверный холодильник с функцией самоочистки

Компания TCL представила новую модель четырехдверного холодильника серии T9. Устройство получило ряд полезных функций для поддержания свежести продуктов.

Холодильник с нулевым встраиванием имеет ультратонкий корпус диаметром 580 мм, интеллектуальную систему поддержания постоянной температуры и технологию сохранения свежести продуктов. В T9 используется устойчивый встроенный шарнир, который можно открывать или закрывать под углом 90 градусов. Такая конструкция помогает избежать проблемы открывания/ закрывания дверцы холодильника из-за ее тесного контакта со стеной. В отличие от традиционных холодильников, в новинке используется конструкция с нижним отводом тепла, поэтому внутри остается больше пространства для хранения.

TCL T9 оснащен эффективной технологией очистки всего пространства. Многоточечный генератор ионов запускает процесс, который на 99,99% эффективен в уничтожении бактерий. В морозильной камере используется антибактериальная технология T-fresh cold для подавления активности бактерий.

Холодильник уже поступил в продажу в Китае по цене $493.

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