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24 февраля, 2023
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Spotify запустил функцию персонального ИИ-диджея

Spotify

Сервис потокового аудио Spotify объявил о запуске новой функции — персональном DJ на основе искусственного интеллекта. Новая функция пока находится на стадии бета-тестирования. В основе диджея лежит генеративная нейросеть компании Open AI. За генерацию голоса будет отвечать ИИ-платформа от Sonantic.

ИИ-диджей предназначен для подбора треков на основе предпочтений пользователей и предоставления информации об исполнителях. В компании считают, что нововведение «выведет персонализацию на совершенно новый уровень».

Алгоритм подберет подходящие композиции среди новинок, а также добавит в плейлист некоторые из часто прослушиваемых треков. На основе предпочтений пользователя список композиций будет постоянно обновляться. Если пользователю не понравится какой-либо из предложенных треков, ИИ-диджей уберет его из плейлиста. Чем больше пользователь прослушивает композиций, тем более точными становятся рекомендации алгоритма.

На данное время ИИ-диджей доступен на английском языке для пользователей Spotify Premium в США и Канаде.

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