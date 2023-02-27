TCL представил три доступных смартфона 40-й серии

В рамках выставки MWC компания TCL представила три доступных смартфона 40-й серии. Это модели TCL 40 X 5G, 40 XE 5G и 40 XL. Все модели получили аккумулятор на 5000 мАч (быстрая зарядка 18 Вт), слот для карт microSD, сканер отпечатков пальцев и функцию разблокировки с помощью распознавания лица. Предустановлена операционная система Android 13 с оболочкой TCL UI.

TCL 40 X 5G оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем, разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Частота дискретизация сенсора составляет 180 Hz. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 700. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя – 64 Gb. Встроенный 5G-модем предлагает скорость загрузки до 2,77 Гбит/с и поддерживает новый тип голосовых вызовов VoNR. Основная камера включает датчики на 50 Мп, 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) и 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

TCL 40 XE 5G практически дублирует предыдущую модель, единственное отличие — разрешение главного датчика камеры — 13 Мп вместо 50 Мп.

TCL 40 XL получил 6,75-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. Смартфон работает только в сетях LTE. В основе лежит процессор MediaTek Helio G37, объем ОЗУ составляет 4 Gb, ПЗУ — 128 Gb. Набор камер такой же, как у модели TCL 40 X 5G.

Цены: TCL 40 X 5G – от $199, 40 XE 5G – от $169, 40 XL – от $149. Продажи первых двух моделей начнутся в июне этого года, а 40 XL поступит в магазины в мае.

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