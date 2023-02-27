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28 февраля, 2023
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Представлены две модели планшетов TCL

TCL

Компания TCL на выставке MWC представила не только три доступных смартфона 40-й серии, но и две модели планшетов — NXTPAPER 11 и TAB 11.

TCL

TCL NXTPAPER 11 получил 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей и специальным антибликовым покрытием. Максимальная яркость подсветки экрана составляет 500 нит. Есть сертификация TÜV по защите глаз от синего излучения. Заявлены функции настройки цветовой температуры изображения под внешнее освещение и поддержка стилуса T-Pen с распознаванием 4096 уровней давления.

В основе лежит процессор MediaTek Helio P60T. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. В оснащение входят поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, основная и фронтальная камеры с разрешением сенсоров 8 Мп, аккумулятор на 8000 мАч и четыре стереодинамика. Мощность комплектного блока питания с функцией быстрой зарядки составляет 18 Вт. Толщина корпуса — 6,9 мм, вес 462 гр. Операционная система — Android 13.

TCL Tab 11 в модификациях с 4G и Wi-Fi копирует характеристики старшей модели, но оснащен 10,95-дюймовым дисплеем без антибликового покрытия.

Обе модели планшетов поступят в продажу в мае. Цены: TCL NXTPAPER 11 – $249, TCL TAB 11 — $179.

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