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16 февраля, 2023
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ДомойТехнологииМониторыTCL показал сгибаемый 49-дюймовый монитор с матрицей LCD

TCL показал сгибаемый 49-дюймовый монитор с матрицей LCD

TCL

Компания TCL продемонстрировала первый в мире сгибаемый LCD-монитор. Устройство имеет диагональ 49 дюймов и поддерживает частоту обновления 120 Hz. Кривизна экрана регулируется с помощью кнопки — до 1500R. Монитор имеет массивную подставку. Другие характеристики не называются.

Это не первый на рынке сгибаемый монитор, но первый с матрицей LCD. В решениях конкурентов установлены более дорогие матрицы OLED, например, LG OLED Flex LX3 и Corsair Xeneon Flex 45WQHD240.

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