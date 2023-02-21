Состоялся релиз экшена Atomic Heart

В продажу поступил экшен с элементами ролевой игры Atomic Heart от российских разработчиков. События игры разворачиваются в альтернативном 1955 году в Советском Союзе.

По сюжеты Atomic Heart, ученый Дмитрий Сеченов при помощи своих изобретений привел Советский Союз к мощному технологическому скачку, который сделал его ведущей страной мира. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев, который приезжает на Предприятие № 3826, где происходит внезапное восстание роботов: они хотят уничтожить человечество. Ему предстоит разобраться с этой проблемой и спасти человечество.

Созданием проекта занимается студия Mundfish. Впервые игру анонсировали в 2018 году. На релизе в Atomic Heart на PC не будет поддержки трассировки лучей — ее добавят позже.

Системные требования

Минимальные (30 FPS, 1080p, низкие настройки графики)

Процессор — Intel Core i5-2500 или AMD Ryzen 3 1200;

Видеокарта — GeForce GTX 960 или Radeon R9 380;

Оперативная память — 8 Gb.

Ультра в 4K (60 FPS, 2160p, «ультра» настройки графики)

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

Видеокарта — GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT;

Оперативная память — 16 Gb.

Atomic Heart доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На данный момент средний балл игры:

PC — 77/100;

PS5 — 75/100;

Xbox Series X — 72/100.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az