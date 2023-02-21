spot_img
22 февраля, 2023
spot_img
ДомойSoftwareИгрыСостоялся релиз экшена Atomic Heart

Состоялся релиз экшена Atomic Heart

Atomic Heart

В продажу поступил экшен с элементами ролевой игры Atomic Heart от российских разработчиков. События игры разворачиваются в альтернативном 1955 году в Советском Союзе.

Atomic Heart

По сюжеты Atomic Heart, ученый Дмитрий Сеченов при помощи своих изобретений привел Советский Союз к мощному технологическому скачку, который сделал его ведущей страной мира. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев, который приезжает на Предприятие № 3826, где происходит внезапное восстание роботов: они хотят уничтожить человечество. Ему предстоит разобраться с этой проблемой и спасти человечество.

Созданием проекта занимается студия Mundfish. Впервые игру анонсировали в 2018 году. На релизе в Atomic Heart на PC не будет поддержки трассировки лучей — ее добавят позже.

Системные требования

Минимальные (30 FPS, 1080p, низкие настройки графики)

  • Процессор — Intel Core i5-2500 или AMD Ryzen 3 1200;
  • Видеокарта — GeForce GTX 960 или Radeon R9 380;
  • Оперативная память — 8 Gb.

Ультра в 4K (60 FPS, 2160p, «ультра» настройки графики)

  • Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
  • Видеокарта — GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT;
  • Оперативная память — 16 Gb.

Atomic Heart доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

На данный момент средний балл игры:

  • PC — 77/100;
  • PS5 — 75/100;
  • Xbox Series X — 72/100.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Выбор защиты для конечных устройств
Следующая статья
MSI RadiX AX6600: игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 6
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,161ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,118ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»