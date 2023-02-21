MSI RadiX AX6600: игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания MSI представила игровой роутер RadiX AX6600 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Устройство оборудовано восемью антеннами, обладает возможностью трехдиапазонного подключения и скоростью 6600 Мбит/с.

MSI RadiX AX6600 оснащен WAN-портом 2,5 Гбит/с, четырьмя гигабитными LAN-портами и одним USB 3.0, а также имеет поддержку MU-MIMO, OFDMA, 1024-QAM, технологии формирования лучей и Multi-SSID.

Технология AI QoS с поддержкой алгоритмов ИИ позволяет управлять пропускной способностью роутера, автоматически определяя приоритеты сетевого трафика. Доступны четыре режима AI QoS: игры, потоковая передача, работа из дома и AI-auto.

Роутер построен на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1,8 GHz, для охлаждения предусмотрена система с тепловыми трубками и радиатором с графеновым покрытием.

Цена устройства пока не сообщается.

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