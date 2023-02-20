Скачивали и общались: какими ресурсами пользовались дети в Азербайджане в 2022 году

Эксперты Kaspersky проанализировали категории сайтов*, которые дети в Азербайджане чаще всего посещали в 2022 году. Наиболее популярными стали веб-ресурсы в категории «Программное обеспечение, аудио и видео» (42%). К ним относятся магазины приложений, файловые обменники, сервисы для просмотра фильмов и спортивных трансляций, музыка и учебные материалы. Категория «Общение в сети», включающая почтовые сервисы, социальные сети, чаты, форумы и сайты знакомств, популярна у 33% детей.

«Онлайн-магазины и банки» интересовали 11% от общего числа пользователей, а 8% пришлось на «Компьютерные игры» — как онлайн-игры, так и тематические площадки, где эти игры можно обсуждать, а также сайты разработчиков. Интерес к «Материалам для взрослых» отмечен менее чем у 1% пользователей.

Также компания проанализировала наиболее популярные приложения среди детей на мобильных устройствах**. Самыми популярными стали Youtube (36%), WhatsApp (19%) и TikTok (14%). Далее идут Roblox (8%), Instagram (6%) и Brawl Stars (4%).

«Согласно нашей аналитике, более трети детей интересуются в сети общением — эта категория опередила даже компьютерные игры и интернет-магазины. С одной стороны, можно порадоваться, что молодое поколение уделяет большое внимание коммуникации. С другой, это подсвечивает определенные риски. Ведь именно через общение – социальные сети и мессенджеры — злоумышленники могут втереться в доверие ребёнка. Одна из угроз — онлайн-груминг — попытка взрослых установить доверительные отношения, чтобы получить приватные фотографии, видео для шантажа и даже добиться реальной встречи. В этой связи чрезвычайно важно отслеживать, что ребёнок публикует о себе в соцсетях и предупреждать о возможных опасностях», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

* Данные основаны на анонимизированной статистике Kaspersky Safe Kids по количеству посещений различных категорий ресурсов на стационарных компьютерах: платформах Windows и macOS за 2022 год.

** По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на устройствах под управлением Android за 2022 год. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.