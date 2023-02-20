В браузере Google Chrome появились режимы экономии памяти и энергии

Компания Google добавила в браузер Chrome режимы экономии памяти (Memory Saver) и энергии (Energy Saver) для всех пользователей. Они были анонсированы для Mac, Windows, Linux, а также Chromebook в декабре прошлого года.

Режимы можно найти в разделе «Настройки» > «Производительность». В Google рассказали, как работают новые режимы, и чем они будут полезны владельцам ПК и ноутбуков. Режим экономии памяти освобождает до 30% занятой браузером ОЗУ.

Режим энергосбережения помогает продлить автономность ноутбука или планшета. После его активации браузер начинает экономить энергию при отключении устройства от зарядки: отключает плавную прокрутку, уменьшает FPS видеороликов, снижает производительность онлайн-игр. Этот режим активируется, когда уровень заряда аккумулятора опускается до 20% или же когда ноутбук работает от батареи.

Оба режима активны по умолчанию, но их также можно отключить в настройках производительности.

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