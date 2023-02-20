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21 февраля, 2023
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Доступный мобильный интернет для социальных сетей от Nar!

Nar

Nar, предлагающий выскококачественный сервис по доступной цене, рекомендует тариф «CavanNar 9» для активных пользователей социальных сетей. Абоненты Nar, использующие этот тариф, всего за 9 манатов в месяц получают интернет-пакет объемом в 10 Gb.

Кроме того, если пользователь «CavanNar 9» закончит предоставленный пакет, он также может заказать дополнительный интернет-пакет по более доступной цене. Стоимость дополнительных интернет-пакетов, предназначенных для пользователей «CavanNar 9», составляет 2 маната за 500 Мb и 4 маната за 1 Gb. Для более удобного общения абонентов тарифа «CavanNar 9» предусмотрен ежемесячный бонус в размере 500 минут внутритарифных звонков.

Для подключения к тарифу просто наберите *777#9#YES. Болееd подробную информацию о тарифе можно получить на странице nar.az/cavannar-9.

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