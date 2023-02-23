Samsung лидирует на мировом рынке телевизоров 17 лет подряд

По данным исследовательской компании Omdia, в 2022 году Samsung вновь возглавил мировой рынок телевизоров, уже семнадцатый год подряд. Впервые компания заняла первое место в телевизионной индустрии еще в 2006 году и с тех пор сохраняет свои позиции.

На долю производителя приходится 29,7% всей выручки от глобальных продаж телевизоров в 2022 году. В премиум-сегменте (от $2500) на долю Samsung приходится 46,2% продаж в денежном выражении, причем в этом отношении компания держит планку в 40% и выше с 2019 года.

В прошлом году Samsung показал лидерство в сегменте телевизоров с диагональю более 75 дюймов, завоевав здесь 48,6% рынка — это больше, чем совокупные продажи других премиум-брендов, занимающих в этой нише со второй по шестую позиции.

В 2022 году компания продала 9,65 млн. премиальных моделей с панелями на квантовых точках, включая Neo QLED. С момента премьеры QLED-технологии в 2017 году до конца 2022 года, Samsung продал более 35 млн. соответствующих телевизоров.

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