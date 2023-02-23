Apple работает над технологией неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови для smart-часов

Компания Apple добилась значительного прогресса в разработке технологии неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Работу в этом направлении Apple начала еще в 2010 году.

Как утверждает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), у компании уже есть готовый прототип, но пока размером с iPhone. Инженерам компании, вероятно, потребуется еще несколько лет, чтобы интегрировать его в носимое устройство, поэтому ждать появления технологии в следующей модели Apple Watch не стоит.

В основе разработки лежит кремниевый фотонный чип, который использует спектроскопию оптического поглощения для направления света лазера под кожу и определения концентрации глюкозы в крови. Сейчас технология находится на стадии «доказательства концепции».

Гурман сообщает, что новая технология уже была протестирована на людях, но пока не готова к коммерческому запуску. Журналист отмечает, что именно этот проект является самым секретным у Apple, и на него уже были потрачены сотни миллионов долларов.

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