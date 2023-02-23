В WhatsApp появится новая функция Newsletter (Рассылка новостей)

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp разрабатывает новую функцию под названием Newsletter (Рассылка новостей). Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Нововведение было замечено в свежей бета-версии мобильного приложения. Вполне возможно, что в стабильной версии функция будет называться иначе, а Newsletter используется как кодовое название для разработчиков.

Пользователи смогут получать полезные обновления от групп, местных официальных лиц, спортивных команд или других организаций. Новая функция, вероятно, станет расширением «Сообществ». Пользователь сможет искать рассылки и подписываться на них.

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