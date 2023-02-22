Представлена Samsung Exynos 1380 – мобильная платформа для смартфонов среднего класса

Компания Samsung представила новую мобильную платформу под названием Exynos 1380 для смартфонов среднего ценового уровня.

Новая платформа производится по 5-нанометровому техпроцессу. Ее архитектура включает четыре ядра Cortex-A78, работающих на частоте 2,4 GHz и четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. Подобная конфигурация встречается во многих других платформах этого сегмента уже пару лет, например, в Snapdragon 778G. Кроме того, чип оснащен нейронным сопроцессором (NPU) с заявленной производительностью 4,9 TOPS и встроенной графикой ARM Mali-G68 MP5.

Интегрированный в платформу модем поддерживает полосы частоты 5G до 6 GHz и mmWave. Максимальная скорость загрузки составляет 3,6 Гбит/с, выгрузки — 1,28 Гбит/с. Samsung Exynos 1380 поддерживает память LPDDR4X и LPDDR5X, UFS 3.1, экраны Full HD+ с частотой до 144 Hz, камеры разрешением до 200 Мп, запись видео в 4K при 30 к/с, а также кодеки HEVC, H.264 и VP8.

Ожидается, что новая платформа будет лежать в основе готовящихся к релизу смартфонов Galaxy A54 и M54.

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