Компания BAKOTECH расширила сотрудничество с Trellix в Центральной Азии и Азербайджане

Trellix – американский производитель решений в области кибербезопасности, который образовался в результате объединения McAfee и FireEye. Предлагает платформу XDR с доступом к более 1000 собственных и доступных к интеграции технологиям безопасности. Широкий портфель решений вендора включает защиту конечных точек и EDR, защиту данных, почты, сети, облака, SIEM, Threat Intelligence и другие, что позволяет аналитикам лучше понимать контекст угроз и контролировать ситуацию, принимая превентивные меры для более эффективной защиты инфраструктуры компании.

«Решения для кибербезопасности в наше время нужны практически каждой организации, и важно иметь возможность объединить все используемые системы в рамках одной платформы. За годы работы c Trellix (а ранее McAfee), благодаря его комплексному подходу к защите и уровню экспертности наших специалистов, мы уверены, что сможем закрыть даже самые нестандартные задачи. Мы благодарны производителю за доверие и поддержку и рады продолжить делиться опытом работы и знаниями по решениям вендора с партнерами и заказчиками в Центральной Азии и Азербайджане», — говорит Мирослав Бондарь, директор департамента В1, BAKOTECH.

BAKOTECH, как международный дистрибьютор, предоставляет партнерам всестороннюю помощь и поддержку, включая консультации высококвалифицированных специалистов, программы обучения сотрудников, помощь в презентациях, демонстрациях и пилотных внедрениях. Это позволяет создавать надежные отношения с партнерами, основанные на взаимном доверии и сотрудничестве.

«Более 15 лет сотрудничества с BAKOTECH, как с эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины, показали отличные результаты благодаря высокому профессионализму специалистов и слаженной командной работе дистрибьютора с партнерами. Мы рады, что теперь наши решения доступны в портфеле BAKOTECH и на рынках Центральной Азии», – прокомментировала Айзада Кыдырбекова, территориальный менеджер Trellix.

Для получения более подробной информации о решениях посетите сайт компании Trellix.