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2 февраля, 2023
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Представлены гибридные smart-часы Garmin Vivomove Trend

Garmin Vivomove Trend

Компания Garmin представила гибридные smart-часы Vivomove Trend. Это первое устройство бренда, поддерживающее беспроводную зарядку по универсальному стандарту Qi. Часы сочетают в себе классический аналоговый дизайн и современные цифровые функции.

Garmin Vivomove Trend получили 40-мм корпус из армированного волокна с рамкой из нержавеющей стали. Есть защита от влаги (5 ATM). Устройство оборудовано монохромным LCD-дисплеем с разрешением 254 x 346 пикселей.

Часы могут отслеживать физическую активность, качество сна, уровень стресса и кислорода в крови (SpO2), менструальные циклы, а также оценивать Body Battery — собственный для Garmin показатель восстановления организма. Модуля GPS нет: предлагается получать геопозицию с сопряженного смартфона. Заявленное время автономной работы составляет 5 дней без подзарядки. Габариты составляют 40,4×40,4×11,9 мм, вес — 43,3 г (с ремешком).

Цена Garmin Vivomove Trend составляет $269,99 за версии в черном и серебристом цветах и $299,99 — за версии в персиковом золоте и кремовом золоте.

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