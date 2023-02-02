OPPO представил смартфоны среднего уровня Reno8 T и Reno8 T 5G

Компания OPPO представила смартфон средней ценовой категории Reno8 T, а также его 5G-версию, которая значительно отличается от базовой модели как внешне, так и технически.

OPPO Reno8 T оснащен плоским экраном и пластиковой задней панелью с кожаной текстурой. Смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. В основе лежит процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, которую можно расширить с помощью карты microSD. Основная камера тройная: 100 Мп, 2 Мп (макрокамера) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

У OPPO Reno8 T 5G экран изогнут, а задняя панель стеклянная. Модель оборудована 6,7-дюймовым OLED-экраном с 10-битной матрицей, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 360 Hz. Максимальная яркость достигает 950 нит. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 695 с поддержкой 5G, объем ОЗУ составляет 8 Gb, ПЗУ – 128 или 256 Gb. В основную камеру входят датчики на 108 Мп (f/1.7), 2 Мп (макрокамера) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 32 Мп. Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Обе модели получили поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1 (в 5G-версии — Bluetooth 5.3), NFC, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В качестве предустановленной ОС используется Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.

OPPO Reno8 T уже поступил в продажу по цене $365. Доступные цвета корпуса — черный и оранжевый. Reno8 T 5G поступит в продажу в черном и золотистом цветах с 10 февраля по цене $430.

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