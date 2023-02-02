Nissan показал прототип электрокара Max-Out

Компания Nissan представила прототип электрического кабриолета Max-Out. На рендерах эта модель была показана еще в 2021 году. Прототип будет демонстрироваться в рамках мероприятия Nissan Futures, которое продлится с 4 февраля до 1 марта.

Nissan Max-Out – это двухместная машина с низкой посадкой, которая выглядит весьма необычно. Электрокар получил обтекаемые формы. Кузов, салон и колеса имеют светодиодную подсветку. Внутри салона установлены два сиденья, большой экран, предназначенный для управления и информирования водителя о функционировании систем автомобиля, и руль в форме штурвала.

Сиденья автомобиля могут трансформироваться, чтобы при желании можно было обеспечить больше внутреннего пространства и комфорта для водителя и пассажира. Про характеристики Max-Out ничего рассказано не было. Будет ли эта модель запущена когда-нибудь в производство, неизвестно.

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Nissan к 2030 году планирует выпуск 23 новых электрифицированных моделей, 15 из которых будут полностью электрическими.

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