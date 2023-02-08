Представлены обновленные кроссоверы BMW X5 и X6

Компания BMW представила обновленные кроссоверы BMW X5 (семейный) и X6 (молодежный). Новые машины будут доступны исключительно в виде гибридов.

У обеих моделей новые передний и задний бамперы, новая решетка радиатора с подсветкой, а если выбрать пакет M Sport Pro, и более тонкие фирменные фары BMW. Машины получили новые колесные диски диаметром до 22 дюймов.

Обе модели будут предлагаться в вариантах xDrive40i, xDrive30d и M60i xDrive. xDrive40i оснащен 3,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 540 Нм, у xDrive30d — 3,0-литровый турбодизель отдачей 298 л.с. и 670 Нм. M60i оснащен 4,4-литровым битурбированным V8 с характеристиками 530 л.с. и 750 Нм. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, дополнены системой «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором, которая помогает экономить топливо и снижает объем вредных выбросов.

Для X5 предлагается гибридное исполнение xDrive50e с возможностью подзарядки от внешней сети. В ней 3,0-литровый бензиновый мотор мощностью 313 л.с. и крутящим моментом 450 Нм сочетается с электродвигателем отдачей 197 л.с. и 280 Нм. Установлена литий-ионная батарея емкостью 25,7 кВтч. Запас хода на электричестве составляет около 110 км.

Автомобили получили изогнутые дисплеи — большая панель объединяет 12,3-дюймовый дисплей панели приборов и 14,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. BMW заявляет, что новая установка «предлагает значительное сокращение количества кнопок и элементов управления». Все уровни отделки салона получат пакет Comfort Pack в стандартной комплектации и спортивные сиденья. Кроме того, кроссоверы получили улучшенные системы помощи водителю.

Автомобили будут запущены в производство в апреле этого года. Цены на BMW X5 стартуют с отметки $65200, на BMW X6 – с $73900.

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