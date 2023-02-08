OnePlus представил свою первую механическую программируемую клавиатуру Keyboard 81 Pro

Компания OnePlus представила свою первую клавиатуру, которая получила название Keyboard 81 Pro. Клавиатура разрабатывалась при поддержке уже имеющей опыт в этой области компании Keychron.

По своему дизайну новинка является практически копией клавиатуры Q1 Pro от Keychron, и судя по всему, обладает функциями и возможностями оригинала.

Keyboard 81 Pro – это механическая клавиатура с возможностью как проводного подключения по USB Type-C, так и беспроводного по Bluetooth — на задней стороне имеется соответствующий переключатель. Во втором случае питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Также на задней стороне располагается двухпозиционный переключатель, отвечающий за переключение между Windows и macOS. Предусмотрена поддержка Linux.

Корпус выполнен из алюминия. Специальная подставка позволяет менять угол наклона под личные предпочтения пользователя. Есть настраиваемая подсветка RGB. Доступны два типа переключателей: линейные Winter Bonfire (красные) и тактильные Summer Breeze (синие). Клавиши съемные, переключатели легко менять.

OnePlus Keyboard 81 Pro поступит в продажу в апреле. Цена пока не названа.

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