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9 февраля, 2023
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OnePlus представил свою первую механическую программируемую клавиатуру Keyboard 81 Pro

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro

Компания OnePlus представила свою первую клавиатуру, которая получила название Keyboard 81 Pro. Клавиатура разрабатывалась при поддержке уже имеющей опыт в этой области компании Keychron.

По своему дизайну новинка является практически копией клавиатуры Q1 Pro от Keychron, и судя по всему, обладает функциями и возможностями оригинала.

Keyboard 81 Pro – это механическая клавиатура с возможностью как проводного подключения по USB Type-C, так и беспроводного по Bluetooth — на задней стороне имеется соответствующий переключатель. Во втором случае питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Также на задней стороне располагается двухпозиционный переключатель, отвечающий за переключение между Windows и macOS. Предусмотрена поддержка Linux.

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro

Корпус выполнен из алюминия. Специальная подставка позволяет менять угол наклона под личные предпочтения пользователя. Есть настраиваемая подсветка RGB. Доступны два типа переключателей: линейные Winter Bonfire (красные) и тактильные Summer Breeze (синие). Клавиши съемные, переключатели легко менять.

OnePlus Keyboard 81 Pro поступит в продажу в апреле. Цена пока не названа.

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