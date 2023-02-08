Вслед за массовыми сокращениями техногиганты начинают экономить на ЦОД

После масштабных сокращений, о которых объявили технологические гиганты, наступает момент экономии в других сферах. Постоянные проблемы с цепочками поставок и макроэкономические сложности вынуждают их искать пути сокращения расходов. Так, компания Google, согласно сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена увеличить срок службы серверов и некоторого сетевого оборудования в своих дата-центрах примерно в полтора раза. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить миллиарды долларов на обновлении инфраструктуры ЦОД.

По заявлениям компании, она завершила оценку жизненного цикла своего оборудования в январе текущего года и пришла к выводу, что может увеличить срок его эксплуатации до шести лет, тогда как ранее оно использовалось в течение четырех лет.

Компания Meta также кардинально сменила стратегию относительно расширения сети дата-центров, объяснив свое решение тем, что строительство объектов для искусственного интеллекта будет дешевле и быстрее. В рамках новой политики было прекращено расширение ЦОД в Дании и приостановлены проекты в США, сообщил ресурс Datacenter Dynamics. А Марк Цукерберг обещает, что 2023 год будет годом эффективности, и собирается отказаться от неэффективных проектов, а также устранить часть менеджеров, ставших тормозом на пути к росту показателей. Кроме того, компания сообщила о продлении срока эксплуатации серверов до пяти лет вместо прежних четырех с половиной, что даст экономию в 1,5 млрд. долларов.

В последнем отчете TrendForce также говорится, что Amazon и Microsoft снизят закупки серверов в 2023 году. Там же сообщается, что решения на базе новейших Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не удовлетворили Google по уровню TCO.