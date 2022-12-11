Представлена флагманская серия смартфонов Xiaomi 13

Компания Xiaomi на воскресном мероприятии представила флагманские смартфоны серии 13. В линейку вошли две модели – базовая и Pro-версия. Аппараты получили передовые экраны, топовый процессор, самую быструю память и высококачественные камеры.

Базовая модель Xiaomi 13 выполнена в корпусе с плоскими гранями, она оснащена 6,36-дюймовым дисплеем с матрицей AMOLED E6, разрешением Full HD+, технологией LTPO и кадровой частотой 120 Hz. Производитель особо подчеркивает, что рамки у Xiaomi 13 со всех сторон ощутимо тоньше, чем у iPhone 14. В обычных ситуациях яркость составляет 1200 кд/м2, а при воспроизведении HDR-контента может повышаться до 1900 кд/м2.

Смартфон построен на базе мощного флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2, за охлаждение отвечает система с испарительной камерой площадью 4642 мм2. Отмечается, что в одинаковых задачах Xiaomi 13 нагревается значительно меньше iPhone 14, а производительность при длительной нагрузке не страдает (в то время как в iPhone 14 наблюдается тротлинг и падает производительность). За графику отвечает ускоритель Adreno 740. Объем оперативной памяти LPDDR5X достигает 12 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – до 512 Gb.

Xiaomi 13 получил улучшенную камеру Leica. Основной модуль на 54 Мп (Sony IMX800, 1/1.49″, f/1.8, ЭФР 23 мм, Hyper OIS), 12 Мп (широкоугольная, OmniVision OV13B10, 1/3.06″, f/2.2, ЭФР 15 мм) и 10 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3K, 1/3.75″, f/2.0, ЭФР 75 мм, OIS, оптический зум 3,2х). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32C).

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 67 Вт (смартфон полностью заряжается за 38 мин), беспроводная мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная мощностью 10 Вт. Габариты составляют 152,8 х 71,5 х 7,98 мм (8,1 мм спецверсия), вес — 189 гр (185 гр).

Цены Xiaomi 13: 8/128 Gb – 575 долларов, 8/256 Gb – 620 долларов, 12/256 Gb – 660 долларов, 12/512 Gb – 720 долларов.

Xiaomi 13 Pro получил изогнутый 6,78-дюймовый экран с матрицей AMOLED E6, разрешением 2K, технологией LTPO, динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 1920 Hz для снижения мерцания. Дисплей прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Как и у базовой версии в обычных ситуациях яркость составляет 1200 кд/м2, а при воспроизведении HDR-контента она может повышаться до 1900 кд/м2.

Процессор и память такие же, как у Xiaomi 13. Основная камера представлена следующими датчиками: 50 Мп (Sony IM989, объектив Leica, f/1.9, ЭФР 23 мм, 8 линз, Hyper OIS), 50 Мп (широкоугольная, f/2.2, ЭФР 14 мм, поддержка съемки макро и автофокус) и 50 Мп (телеобъектив Leica Floating Lens, f/2.0, минимальная дистанция фокусировки 10 см, ЭФР 75 мм, OIS, 3-кратный оптический зум). Фронтальная камера такая же, как в базовой модели.

Аккумулятор емкостью 4820 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт (смартфон полностью заряжается за 19 мин), 50 Вт беспроводную и 10 Вт реверсивную беспроводную. Габариты составляют: 162,9 x 74,6 x 8,38 мм (керамика)/8,7 мм (кожа), вес — 229 гр (керамика)/210 гр (нанокожа).

Цены Xiaomi 13 Pro: 8/128 Gb – 720 долларов, 8/256 Gb – 775 долларов, 12/256 Gb – 835 долларов, 12/512 Gb – 905 долларов.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и ИК-порт. Обе модели защищены от воды по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Программная платформа – Android 13 с новейшим интерфейсом MIUI 14. Продажи новинок стартуют в ближайшее время.

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